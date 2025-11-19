La verità sugli effetti collaterali del farmaco per dimagrire
Robbie Williams il famoso cantante, una delle figure iconiche della musica pop ha confidato le sue esperienze di difficoltà nel perdere peso, tuttavia questa voglia di magrezza ha portato a una rivelazione scioccante infatti l’artista ha dichiarato che a causa dell’uso di farmaci per dimagrire la sua vista è peggiorata drasticamente. Questo episodio ha aperto la discussione sui gravi effetti collaterali di questi medicinali. Cerchiamo quindi di capire con il Dott Carmelo Tindiglia perchè il semaglutide ha guadagnato l’attenzione dei media e del mondo della salute. Il Dott Tintiglia ci spiega che “stiamo parlando di un farmaco iniettato che appartiene alla classe degli agonisti del recettore del GLP-1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
