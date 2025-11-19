La verità su mio padre Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2023

La verità su mio padre film Tv8. La verità su mio padre film Tv8 del 2023 diretto da Lindsay Hartley. Una giovane donna scopre, dopo tanti anni, che a uccidere il padre potrebbe non essere stata sua madre. Questa è in breve la storia con protagonisti Christie Leverette e Jim Ballard rispettivamente nei panni di Brianna e Seth. Frances Dell Bendert nel ruolo della Detective Ellis. La pellicola riprende il genere del giallo familiare già visto sul canale 8 come nel caso di Il lato oscuro di mia madre o Una madre assassina. A seguire, la trama di La verità su mio padre e la spiegazione finale del film. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

