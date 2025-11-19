La verità di Andrea Sempio da Vespa | Il killer è Alberto Stasi ma vivo ai domiciliari I 20-30 euro a Venditti? Mio padre ha un altro appunto…

Questa volta Andrea Sempio ci mette la faccia, e non in una dichiarazione rubata da qualche cronista d’assalto, né in intercettazioni più o meno datate. L’indagato principe della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha scelto di andare in tv, anzi nel suo «salotto di punta»: quello di Bruno Vespa. Una doppia apparizione – prima a Cinque Minuti dopo il Tg1, poi a Porta a Porta in tarda serata – per dire la sua e tentare di allontanare una volta per tutte sospetti e illazioni sul suo conto. A partire dalla mano che uccise ormai oltre 18 anni fa nella villetta di Garlasco la povera Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online

