La Uefa aumenta i prezzi dei diritti tv della Champions 2027-2031 | l’obiettivo sono i 5 miliardi di euro l’anno

L’Uefa ha avviato un secondo turno d’aste per i diritti di trasmissione della Champions League 2027-2031, puntando a ricavi annuali di 5 miliardi di euro. In Francia, Canal+ e altri broadcaster si contendono i principali pacchetti, inclusi i migliori match e la finale, con esiti attesi a breve. Come riportato e confermato da L’Équipe: “Per raggiungere i 5 miliardi di euro all’anno di ricavi dai diritti media previsti (contro i 4,4 miliardi attuali), l’Uefa ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi diritti di trasmissione della Champions League per il ciclo 2027-2031. Dopo aver ricevuto martedì le prime offerte finanziarie dai broadcaster, l’istituzione ha deciso mercoledì di avviare un secondo turno di aste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Uefa aumenta i prezzi dei diritti tv della Champions 2027-2031: l’obiettivo sono i 5 miliardi di euro l’anno

