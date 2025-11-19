La trimestrale Nvidia svelerà se l’Ai è una bolla oppure no

Cresce l'attesa sui dati del colosso dei chip: in ballo c'è il futuro (finanziario) dell'intelligenza artificiale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La trimestrale Nvidia svelerà se l’Ai è una bolla (oppure no)

Leggi anche questi approfondimenti

Mercati in correzione in attesa della trimestrale #Nvidia e dati sul lavoro USA. Sale la probabilità di un taglio #Fed a dicembre, con bond core stabili. #Yen e #franco deboli nonostante il risk-off. Rimbalza il #greggio per tensioni geopolitiche. #MpsNews #Mark Vai su X

La trimestrale di Nvidia attesa per domani è vista da molti come un termometro sulla condizione attuale dell’intelligenza artificiale, mentre da Alphabet lancia l’allarme su una possibile bolla del settore che inciderebbe pesantemente sulle aziende. - facebook.com Vai su Facebook

Nvidia, oggi la trimestrale: mercati in apnea in attesa dei conti - Il produttore di chip è chiamato a confermare che la domanda per l’AI non è un fuoco di paglia ma un ciclo di investimenti pluriennale. Si legge su msn.com

Nvidia alla prova dei numeri del trimestre: cosa guardare - I risultati della big dell’intelligenza artificiale saranno cruciali non solo per la società, ma per la tenuta dell’intero settore tecnologico ... Come scrive quifinanza.it

Nvidia: la verità sulla trimestrale di stasera (e cosa rischia davvero il mercato) - È qui che InvestingPro offre un vantaggio operativo: invece di seguire le interpretazioni del mercato, è possibile concentrarsi sui modelli di prezzo e sui valori intrinseci, ... Lo riporta it.investing.com