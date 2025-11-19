La trappola del finto innamorato | ragazze attirate in Italia e costrette a prostituirsi

Attirate in Italia dall'illusione di un amore romantico e poi costrette a prostituirsi. Nella trappola sono cadute decine di ragazze della Romania e adesso un'operazione congiunta tra la polizia e le autorità romene ha portato a 21 fermi. Gli indagati sono accusati di tratta di esseri umani. 🔗 Leggi su Today.it

