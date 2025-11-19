La tragedia di Massimo storico bagnino | è morto di malore durante il Safari in Namibia
Rimini, 19 novembre 2025 – Un malore improvviso in auto, la frenata e la portiera aperta per prendere un po’ di aria fresca. Ma nei pochi secondi seguenti Massimo Mambelli è caduto al suolo, e si sono rivelati inutili i soccorsi. Daniele morto in vacanza a Zanzibar, il dramma davanti alla fidanzata. “Le tue ostriche al formaggio rimarranno insuperabili” Massimo era in Namibia con la moglie . Lo storico bagnino della zona 53 di Rimini, all’interno del Consorzio le Spiagge Rimini, era da alcuni giorni in Namibia con la moglie Meris. Una vacanza al termine della lunga stagione balneare, come fanno tanti bagnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
muggia sotto shock per la tragedia in piazza Marconi: bimbo di 9 anni trovato senza vita in casa, indagini in corso nel massimo riserbo - facebook.com Vai su Facebook
La tragedia di Massimo, storico bagnino: è morto di malore durante il Safari in Namibia - Massimo Mambelli, della zona 53 di Rimini, si trovava in Africa, con la moglie quando improvvisamente è stato colto da un infarto. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Addio allo storico bagnino riminese Massimo Mambelli, fatale un malore in Namibia - È morto improvvisamente a 70 anni Massimo Mambelli, storico bagnino del Bagno 53 e una delle figure simbolo del litorale riminese. Riporta corriereromagna.it
Addio Massimo Mambelli: il bagnino riminese morto durante una vacanza in Africa - Massimo Mambelli, 70 anni, storico bagnino riminese e gestore dello stabilimento balneare 53, è morto improvvisamente, mentre si trovava in Namibia insieme alla moglie. Da altarimini.it