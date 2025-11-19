La tragedia di Massimo storico bagnino | è morto di malore durante il Safari in Namibia

Rimini, 19 novembre 2025 – Un malore improvviso in auto, la frenata e la portiera aperta per prendere un po’ di aria fresca. Ma nei pochi secondi seguenti Massimo Mambelli è caduto al suolo, e si sono rivelati inutili i soccorsi. Daniele morto in vacanza a Zanzibar, il dramma davanti alla fidanzata. “Le tue ostriche al formaggio rimarranno insuperabili” Massimo era in Namibia con la moglie . Lo storico bagnino della zona 53 di Rimini, all’interno del Consorzio le Spiagge Rimini, era da alcuni giorni in Namibia con la moglie Meris. Una vacanza al termine della lunga stagione balneare, come fanno tanti bagnini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

