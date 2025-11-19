La svolta con i social La vita come un ring E il prepotente vince

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenza senza pietà, che emerge da un substrato di disagio e di alienazione che si fa fatica a comprendere. Cosa sta succedendo, Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmalogia? "Questi ragazzi esprimono una condizione di antisocialità, di assenza di qualsivoglia empatia. I loro sono comportamenti volti alla sopraffazione, all’insensibilità per ciò che si fa agli altri". Ma perché questa violenza gratuita? "Perché la trovano più attraente, per certi versi più “performante“. Non ci dimentichiamo che tali episodi avvengono sempre all’interno di un gruppo, dove l’esagerazione è spesso premiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la svolta con i social la vita come un ring e il prepotente vince

© Ilgiorno.it - La svolta con i social. La vita come un ring. E il prepotente vince

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

svolta social vita ringLa svolta con i social. La vita come un ring. E il prepotente vince - I giovani non credono nel futuro, neanche i figli di famiglie ricche. Riporta msn.com

Svolta possibile sul fine vita. C'è una bozza, convergenze verso una legge nazionale - “Un primo passo”, avvertono da Forza Italia, illustrando il testo concordato con gli alleati di Fratelli d’Italia ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Svolta Social Vita Ring