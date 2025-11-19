Una violenza senza pietà, che emerge da un substrato di disagio e di alienazione che si fa fatica a comprendere. Cosa sta succedendo, Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmalogia? "Questi ragazzi esprimono una condizione di antisocialità, di assenza di qualsivoglia empatia. I loro sono comportamenti volti alla sopraffazione, all’insensibilità per ciò che si fa agli altri". Ma perché questa violenza gratuita? "Perché la trovano più attraente, per certi versi più “performante“. Non ci dimentichiamo che tali episodi avvengono sempre all’interno di un gruppo, dove l’esagerazione è spesso premiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La svolta con i social. La vita come un ring. E il prepotente vince