La strana stagione dei pacifisti di destra
Nella storia del Novecento e del primo quarto di secolo del nuovo millennio i movimenti pacifisti che hanno contestato i governi alle prese con una guerra e che hanno utilizzato l'argomento o per ribaltarlo, o addirittura per fare una rivoluzione sono appartenuti sempre al 99% alla sinistra. A cominciare da quel treno, il famoso "treno piombato", che partito da Zurigo, passando per Berlino arrivò alla stazione di San Pietroburgo il 3 aprile del 1917 con a bordo Vladimir Lenin, un'operazione organizzata dai tedeschi per dividere la Russia dello Zar e spingerla a ritirarsi dal primo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
