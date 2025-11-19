La storica visita di Papa Leone Preghiera sulla tomba di S Francesco Tappa dalle suore di Montefalco

Assisi, 19 novembre 2025 – Vigilia dell’arrivo di Papa Leone XIV che, domani, concluderà l’ottantunesima assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. E cresce l’attesa. Anche perché, oltre all’incontro con i vescovi in programma alle 9.30 di domani nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, si va delineando una giornata caratterizzata da altri momenti di grande significato, anche se al momento non confermati. @Vatican Media Il Romano Pontefice giungerà nella terra di Francesco e Chiara in elicottero che dovrebbe atterrare nella zona del teatro Lyrick dove nei giorni scorsi sono state effettuate le prove. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La storica visita di Papa Leone. Preghiera sulla tomba di S. Francesco. Tappa dalle suore di Montefalco

