Bologna, 18 novembre 2025 – “Le mura – sostiene l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo – fanno parte del patrimonio di una città. La nostra scommessa è quella, attraverso lo sviluppo futuro, di rivalutarle e riqualificarle. La mostra ‘ Antiche Mura a confronto: Bologna e gli altri centri murati dell’Emilia Romagna ’ allestita nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio è una tappa importante per la conoscenza di questa realtà”. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, le superstar nel pubblico al concerto dei Radiohead a Bologna L’esposizione, curata Pietro Maria Alemagna assieme ad un gruppo di esperti, è la naturale prosecuzione di quella che Italia Nostra Sezione e il Comitato per Bologna Storica Artistica hanno allestito nel 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia scritta nelle antiche mura, in mostra il confronto tra le città