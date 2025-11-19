La storia di Cloudflare da startup a realtà da cui dipende Internet
Il blackout che il 18 novembre ha messo in crisi Internet dipende da un errore di Cloudflare. Un avvenimento che spinge le organizzazioni ad avere un piano B e che rilancia il tema della centralità della rete che Cloudflare, nata per difendere, riesce involontariamente a sabotare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
