La storia di Cloudflare da startup a realtà da cui dipende Internet

Repubblica.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il blackout che il 18 novembre ha messo in crisi Internet dipende da un errore di Cloudflare. Un avvenimento che spinge le organizzazioni ad avere un piano B e che rilancia il tema della centralità della rete che Cloudflare, nata per difendere, riesce involontariamente a sabotare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la storia di cloudflare da startup a realt224 da cui dipende internet

© Repubblica.it - La storia di Cloudflare, da startup a realtà da cui dipende Internet

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

storia cloudflare startup realt224Internet rotto: anatomia del blackout di Cloudflare e la fragilità nascosta della rete - La causa non è stato un cyberattacco epocale, ma un errore quasi banale all'interno di uno dei pilastri dell'i ... Riporta startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Storia Cloudflare Startup Realt224