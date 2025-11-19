La storia dei Sei di Anversa | il MoMu celebra la nascita di un linguaggio

Lifeandpeople.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it Ci sono momenti in cui la moda smette di essere industria e torna ad essere gesto artistico, istinto, dichiarazione culturale. Uno di questi momenti coincide con la nascita dei “Sei di Anversa”, quel gruppo di giovani stilisti belgi che, negli anni Ottanta, sovvertì le regole dell’estetica e della produzione, imponendo un nuovo modo di pensare il vestito. A quarant’anni da quel debutto, il MoMu di Anversa celebra la loro eredità con una mostra che non è solo retrospettiva, ma atto di consapevolezza collettiva: la presa di coscienza di un patrimonio che ha riscritto le coordinate del design contemporaneo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

storia sei anversa momuGli Antwerp Six compiono 40 anni e una mostra al MoMu ne ripercorre la storia - In occasione del 40esimo anniversario, il MoMu di Anversa dedica la prossima mostra ai sei designer che hanno contribuito a cambiare il mondo della moda ... Scrive vogue.it

storia sei anversa momuAl MoMu di Anversa la prima mostra che celebra il talento degli Antwerp Six - Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee saranno protagonisti di una mostra che aprirà i battenti a marzo 2026 al Museo della moda di ... Lo riporta vanityfair.it

Gli esseri umani hanno bisogno del make-up? La mostra Masquerade, Make-up & Ensor al MoMu di Anversa prova a rispondere - Fino al 2 Febbraio 2025 Nell'era dei filler, dei filtri AI e del contouring quotidiano il volto che ... Si legge su vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Sei Anversa Momu