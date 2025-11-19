La storia dei Sei di Anversa | il MoMu celebra la nascita di un linguaggio
Life&People.it Ci sono momenti in cui la moda smette di essere industria e torna ad essere gesto artistico, istinto, dichiarazione culturale. Uno di questi momenti coincide con la nascita dei “Sei di Anversa”, quel gruppo di giovani stilisti belgi che, negli anni Ottanta, sovvertì le regole dell’estetica e della produzione, imponendo un nuovo modo di pensare il vestito. A quarant’anni da quel debutto, il MoMu di Anversa celebra la loro eredità con una mostra che non è solo retrospettiva, ma atto di consapevolezza collettiva: la presa di coscienza di un patrimonio che ha riscritto le coordinate del design contemporaneo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
