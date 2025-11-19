La star dei social Lisa Luchetta sceglie Bellano per il suo look | visita al salone Km
Una cliente d'eccezione ha varcato sabato 15 novembre la soglia del salone Km di via Boldoni 13 a Bellano. Lisa Luchetta, tiktoker e influencer 17enne originaria di Mariano Comense con quasi 3 milioni di follower su TikTok e circa un milione su Instagram, ha scelto il prestigioso salone lariano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
