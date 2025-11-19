La Stagione Sinfonica del Carlo Felice prosegue con il concerto Russia & America

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una scelta di pagine musicali che propongono l’accostamento della grande tradizione russa dell’Ottocento al lirismo americano del Novecento, giovedì 20 novembre alle ore 20.00 è in programma il secondo appuntamento della Stagione Sinfonica 2025-26 del Teatro Carlo Felice di Genova.Sul podio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

La Stagione Sinfonica del Carlo Felice prosegue con il concerto “Russia & America” - Con una scelta di pagine musicali che propongono l’accostamento della grande tradizione russa dell’Ottocento al lirismo americano del Novecento, giovedì 20 novembre alle ore 20. Scrive genovatoday.it

stagione sinfonica carlo feliceCarlo Felice, appello del sovrintendente Galli alla città: "Il teatro ha bisogno di tutti" - D'altra parte siamo all'ultimo posto nei finanziamenti dello Stato" ... Segnala telenord.it

Il sovrintendente Michele Galli e il futuro del Carlo Felice: "Il teatro ha bisogno di tutti" - Dal momento che un teatro non può più limitarsi a giustificare la propria esistenza con la semplice ideazione e realizzazione di un cartellone, il Carlo Felice alza l’asticella mirando a diventare un ... Lo riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Sinfonica Carlo Felice