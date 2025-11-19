La solidarietà passa dal carrello | un euro ogni 100 punti per la sanità

Conad Centro Nord a favore dell’associazione Sa.Re, nata di recente per sostenere i reparti degli ospedali della provincia. L’associazione è presieduta da Claudio Pedrazzoli, già primario del reparto di chirurgia oncologica del Santa Maria Nuova (e consigliere comunale). Fino al prossimo 31 gennaio, in tutti i punti vendita Conad di città e provincia, i clienti – titolari di Carta Insieme Conad – potranno contribuire a dotare le strutture ospedaliere reggiane di nuove attrezzature mediche, donando 100 punti o multipli di 100 (ogni 100 punti si contribuisce con un euro). L’obiettivo sarà finanziare una colonna videolaparoscopica per la chirurgia oncologica dell’Ospedale Civile di Guastalla e uno strumento per la diagnostica precoce delle neoplasie toraciche per la pneumologia del Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

