La Silicon in armi Per non amare la Bomba secondo Alex Karp c’è un solo modo | dominare le armi con l’AI
“Nuovi Dottor Stranamore si affacciano all’orizzonte con la pretesa che si debba amare la Bomba”, ha detto il presidente Mattarella nel suo discorso al Bundestag, evocando un’icona. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La Silicon in armi. Per non “amare la Bomba” secondo Alex Karp c'è un solo modo: dominare le armi con l'AI - “La Repubblica Tecnologica” di Karp e Zamiska, rispettivamente ceo e responsabile degli affari istituzionali di Palantir Technologies: il potere americano basato sull’allea ... Come scrive ilfoglio.it