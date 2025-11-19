La semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio si vedrà in tv sulla RAI! Orari singolari e doppio canale esatto streaming

L’Italia si è qualificata con grande disinvoltura alle semifinali della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. Gli azzurri hanno prevalso con un secco 2-0 contro l’Austria e hanno così meritato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento indoor di Bologna: Matteo Berrettini ha regolato Rodionov per 6-3, 7-6(4) annullando tre set-point nella seconda frazione; Flavio Cobolli ha travolto Misolic con un perentorio 6-1, 6-3. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo venerdì 21 novembre (ore 16.00) per fronteggiare il Belgio, che è riuscito nell’impresa di eliminare la più quotata Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La semifinale di Coppa Davis Italia-Belgio si vedrà in tv sulla RAI! Orari singolari e doppio, canale esatto, streaming

