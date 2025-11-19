La segnalazione | Piastre rotte e sconnesse nel passaggio E manca l' illuminazione
Gentile redazione di FerraraToday,questo è lo stato dei vialetti pedonali che collegano via dell'Agrifoglio e via dei Gelsomini a Malborghetto. Oltre alle piastre rotte e sconnesse che creano pericolo di inciampo, manca totalmente l'illuminazione".Enrico
