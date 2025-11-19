La seconda Nakba dei palestinesi

La risoluzione Onu voluta dagli Stati uniti sancisce la seconda Nakba (catastrofe) dei palestinesi. Cancella di fatto la formula “due popoli, due stati” lasciando un assai vago “percorso verso l’autodeterminazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la seconda nakba dei palestinesi

