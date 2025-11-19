La Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza sarà intitolata al Beato Giuseppe Puglisi

Cataniatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno intitolate alla memoria del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, la Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza, a Catania, ed al Beato Giuseppe Puglisi la Cappella Centrale del carcere di Pagliarelli, a Palermo. Lo ha deliberato la Commissione per le Ricompense del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

