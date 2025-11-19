La Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza sarà intitolata al Beato Giuseppe Puglisi
Saranno intitolate alla memoria del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, la Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza, a Catania, ed al Beato Giuseppe Puglisi la Cappella Centrale del carcere di Pagliarelli, a Palermo. Lo ha deliberato la Commissione per le Ricompense del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Biella, Delmastro accelera: nuova scuola per la Polizia Penitenziaria L’ex Ospedale degli infermi diventa centro di formazione, investimento da 74 milioni e mille allievi per ciclo - https://www.ilmetropolitano.it/2025/11/17/biella-delmastro-accelera-nuova-scuol - facebook.com Vai su Facebook
Giorno solenne alla Scuola superiore di Polizia per il #2novembre. Il #capodellaPolizia Pisani presenzia l'alzabandiera dei commissari corsisti e depone una corona d’alloro al #Sacrario dei caduti della Polizia poliziadistato.it/articolo/15690… #essercisemp Vai su X
Biella, Delmastro accelera: nuova scuola per la Polizia Penitenziaria - Biella, nuova scuola della Polizia Penitenziaria: Delmastro firma l’accordo per l’ex ospedale. Scrive ilmetropolitano.it
Biella, l'ex ospedale diventa Scuola di polizia penitenziaria. Delmastro: "Rimarginata una ferita" - La struttura diventerà la scuola della Polizia penitenziaria: ieri l’atto ufficiale con firma dal notaio. Come scrive lastampa.it
L'ex ospedale di Biella diventerà una scuola della penitenziaria - Lo Stato acquisisce gratuitamente il diritto di superfici per 99 anni sull'intero complesso ... Secondo rainews.it