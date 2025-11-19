La scuola come presidio dei diritti | parte da Foggia un modello educativo per i figli dei detenuti

Scuola, comunità e carcere possono costruire insieme una responsabilità condivisa per garantire i diritti dei figli di detenuti. È emerso a gran voce durante il seminario ‘La scuola come presidio dei diritti e della relazione’ che ha segnato la chiusura del progetto 'Bambini oltre le sbarre'. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi alla giornata tematica sulla scuola ci siamo presi e prese il tempo per riflettere sul riconoscimento dell’istituzione scolastica nella società, sul ruolo delle/dei docenti e delle famiglie nella costruzione di una scuola come presidio di democrazia, sul riverber - facebook.com Vai su Facebook

A Palazzo Dogana “La scuola come presidio dei diritti e della relazione” - “La scuola come presidio dei diritti e della relazione” è il titolo del seminario in programma martedì 18 novembre, alle ore 16, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia. Lo riporta foggiacittaaperta.it

Nassiriya: la memoria che educa – La scuola come presidio di pace e diritti umani - Ricordare Nassiriya oggi non significa soltanto onorare le vittime, ma anche interrogarsi sul valore della pace, del servizio, della solidarietà e della responsabilità civile. Riporta welfarenetwork.it

Scuola, a Torino sciopero e presidio per il liceo di Susa - Un centinaio di persone si sono raccolte in presidio a Torino davanti alla sede deli'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in corso Vittorio Emanuele II. Lo riporta ansa.it