La Scozia si qualifica al Mondiale tifosi impazziti | che festa!
(LaPresse) La Scozia vola al Mondiale dopo 28 anni dall'ultima volta e i tifosi non riescono a contenere la gioia. Martedì sera la Nazionale scozzese ha infatti battuto per 4-2 la Danimarca, ridotta a 10 uomini, in una partita decisiva con Scott McTominay che ha segnato un gol di rovesciata dopo tre minuti dal fischio di inizio. Kenny McLean ha poi sigillato la qualificazione della Scozia all'ottavo minuto dei tempi di recupero, quando ha superato il portiere Kasper Schmeichel con un pallonetto dalla linea di metà campo. Guarda la festa dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Scozia di @CheAdams_ vince allo scadere contro la Danimarca e si qualifica alla prossima Coppa del Mondo. Bravo Che! Vai su X
La Danimarca dovrà affrontare i playoff per qualificarsi al Mondiale. La Danimarca avrebbe meritato il passaggio diretto secondo me. Nel complesso ha dimostrato di essere più forte, anche in 10 uomini ma non si può dire che la Scozia non meriti quanto o - facebook.com Vai su Facebook
La Scozia si qualifica al Mondiale, tifosi impazziti: che festa! - La Scozia vola al Mondiale dopo 28 anni dall'ultima volta e i tifosi non riescono a contenere la gioia. Secondo msn.com
Coppa del Mondo 2026, la Scozia si qualifica: l'esultanza dei tifosi - (LaPresse) La Scozia vola alla Coppa del mondo, dopo 28 anni dall'ultima volta, e i tifosi non riescono a contenere la gioia. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Scozia batte la Danimarca 4-2 e vola al Mondiale 2026 - Dove vedere in tv e in streaming la partita qualificazione al Mondiale 2026 ... calciomagazine.net scrive