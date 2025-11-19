La Scozia si qualifica al Mondiale tifosi impazziti | che festa!

(LaPresse) La Scozia vola al Mondiale dopo 28 anni dall'ultima volta e i tifosi non riescono a contenere la gioia. Martedì sera la Nazionale scozzese ha infatti battuto per 4-2 la Danimarca, ridotta a 10 uomini, in una partita decisiva con Scott McTominay che ha segnato un gol di rovesciata dopo tre minuti dal fischio di inizio. Kenny McLean ha poi sigillato la qualificazione della Scozia all'ottavo minuto dei tempi di recupero, quando ha superato il portiere Kasper Schmeichel con un pallonetto dalla linea di metà campo. Guarda la festa dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

