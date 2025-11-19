Su Hampden Park è calata una leggera nebbia, o forse è solo la notte fredda di Edimburgo o qualche fumogeno lanciato in attesa dell’inizio di Scozia-Danimarca. Gli spalti sono gremiti di tifosi in religioso silenzio, in campo un uomo vestito. boh, da scozzese? attacca le prime note di Flower of Scotland, l’inno nazionale, rigorosamente suonato con la cornamusa. Accanto a lui un bambino indossa la maglia a mezze maniche della Scozia. Poi si parte, 50mila persone che lo seguono cantando a squarciagola, insieme agli undici schierati in mezzo al campo. Che poi la situazione al fischio d’inizio non era neanche così tragica: la Scozia era un punto dietro la Danimarca e per accedere direttamente al Mondiale doveva vincere giocando in casa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La Scozia ha fatto la Scozia