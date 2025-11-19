Non era previsto nessun intervento da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il cerimoniale del Quirinale, sempre molto ligio e rigido, aveva fatto sapere che il Capo dello Stato non sarebbe intervenuto né prima, né durante o dopo la cerimonia a San Francesco; men che mai in Cattedrale dove il Presidente ha visto ‘quasi’ da privato cittadino il Volto Santo restaurato e la statua di Ilaria del Carretto. Quindi, il silenzio di Mattarella ieri a Lucca non avrebbe fatto notizia, se non che sin dalle prime ore della mattinata di ieri le agenzie di stampa hanno iniziato a battere notizie sulle parole del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che sono apparse un duro atto d’accusa al Quirinale a seguito dell’articolo del quotidiano “La Verità” dal titolo eloquente "Il piano del Quirinale per fermare Meloni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scelta del silenzio. Sorrisi e strette di mano