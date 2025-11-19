La sanità contro la violenza Grande partecipazione per il derby di San Sisto
La sanità umbra è unita contro ogni tipo di violenza: questo il messaggio lanciato lunedì allo stadio comunale di San Sisto dove si è disputato l’incontro di calcio tra le squadre dei sanitari dell’ ospedale di Perugia e quello di Terni. L’evento, organizzato nell’ambito del programma regionale “ Umbria contro ogni genere di violenza ”, ha visto una significativa partecipazione verso un tema di cruciale importanza sociale. L’incontro calcistico organizzato con il sostegno dell’ASD San Sisto, ha visto protagonisti medici, infermieri e operatori sanitari che hanno scelto di utilizzare lo sport come linguaggio di comunità e rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
#sanità Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Asl di Avellino rinnova il suo impegno nella tutela delle donne e nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere e scende in campo con Fondazione Onda per la (H)Op - facebook.com Vai su Facebook
LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI IN PRIMA LINEA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: UN RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE PER LA SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE 2025 . Leggi qui la notizia tinyurl.com/4ayua77h Vai su X
Nuova legge contro la violenza di genere. Mancuso: "Grande soddisfazione". Bruni: "Occasione persa" - “Esprimo soddisfazione per l'approvazione della legge regionale di contrasto al fenomeno della violenza di genere che sostituisce la precedente normativa e rappresenta un pilastro fondamentale per la ... rainews.it scrive
Contro la violenza sulle donne operatori sanitari informati - Sostegno a donne migranti e donne giovani, sempre più vittima di violenza e formazione del personale sanitario per individuare i “sintomi” della violenza subìta. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime» - Ci sono femminicidi che, per qualche ragione diventano più mediatici di altri e i volti e i nomi di chi li subisce si fissano negli occhi e nella mente delle persone. Si legge su vanityfair.it