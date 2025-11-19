La sanità umbra è unita contro ogni tipo di violenza: questo il messaggio lanciato lunedì allo stadio comunale di San Sisto dove si è disputato l’incontro di calcio tra le squadre dei sanitari dell’ ospedale di Perugia e quello di Terni. L’evento, organizzato nell’ambito del programma regionale “ Umbria contro ogni genere di violenza ”, ha visto una significativa partecipazione verso un tema di cruciale importanza sociale. L’incontro calcistico organizzato con il sostegno dell’ASD San Sisto, ha visto protagonisti medici, infermieri e operatori sanitari che hanno scelto di utilizzare lo sport come linguaggio di comunità e rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sanità contro la violenza. Grande partecipazione per il derby di San Sisto