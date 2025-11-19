La Russia attacca Leopoli con missili e droni il sindaco | Restate nei rifugi La Polonia fa decollare i caccia

La Russia torna a colpire Leopoli: un massiccio bombardamento proprio al confine polacco ha indotto Varsavia a far decollare i caccia e chiudere due aeroporti. «Il nemico sta attaccando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La Russia attacca Leopoli con missili e droni, il sindaco: «Restate nei rifugi». La Polonia fa decollare i caccia

Contenuti che potrebbero interessarti

#TG2000 - #Ucraina, abbattuti droni russi. Mosca attacca, #Zelensky in cerca di sostegno #18novembre #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #Donbass #Kiev #Donetsk #Zaporizhzhia #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

#TG2000 - #Ucraina, abbattuti droni russi. Mosca attacca, #Zelensky in cerca di sostegno #18novembre #Russia #Putin #RussiaUkraineWar #Donbass #Kiev #Donetsk #Zaporizhzhia #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

Attacco russo sull'Ucraina, cosa è successo? 470 droni e 48 missili: Kharkiv colpita dal Geran-2, blackout a Leopoli - Un attacco notturno con 470 droni e 48 missili (di cui uno balistico) su diverse regioni dell'Ucraina occidentale: i russi hanno colpito Kharkiv, Leopoli e Ternopil e sono state ... Secondo msn.com

Attacco russo sull'Ucraina, la Romania fa decollare i jet - Il massiccio attacco russo che ha preso di mira le città nella parte occidentale del l'Ucraina ha colpito anche Leopoli, dove è stato segnalato un vasto incendio. Si legge su ansa.it

Le notizie del giorno, raid russo sull’Ucraina, lanciati decine di missili. La Polonia e la Romania fanno decollare i caccia. Axios: “Piano Usa-Russia per porre fine a ... - Sul fronte internazionale, continuano gli attacchi russi in Ucraina con droni e missili che nella notte hanno colpito ... Si legge su blitzquotidiano.it