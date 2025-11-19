La Ruota della Fortuna parla marchigiano | chi è Riccardo Piancatelli recordman di vincite al gioco di Canale 5

Una puntata per diventare campione, cinque sere per iscrivere il proprio nome nel libro dei record del programma. È la storia di Riccardo Piancatelli, 32enne marchigiano che alla “Ruota della Fortuna”, programma di canale 5 condotto da Gerry Scotti, in poco tempo, è riuscito a centrare vincite. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

