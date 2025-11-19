La Ruota della Fortuna Gerry Scotti rispolvera il sogno nella musica | è scatenato

La musica è un elemento discreto ma sostanziale ne La Ruota della Fortuna. I talentuosi musicisti che ogni sera si esibiscono live enfatizzano i colpi di scena del gioco e smorzano la tensione quando necessario. Ancor di più, assicurano il divertimento del conduttore che, puntata dopo puntata, si lascia andare a balletti scatenati e irresistibili coretti. Nella puntata di mercoledì 19 novembre, in particolare, Gerry Scotti tira fuori il suo lato segreto, da vera rockstar. Il passato nella musica di Gerry Scotti. Entra in studio sulle note di Should I Stay or Should I Go, grande classico rock dei The Clash. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti rispolvera il sogno nella musica: è scatenato

