LA RUOTA DEI CAMPIONI | LA SERATA SPECIALE DI CANALE 5 CON UN SUPER MECCANISMO
Giovedì 20 novembre serata speciale con “ La Ruota della Fortuna ”. Il game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, approda in prima serata con: “ La Ruota dei Campioni ”. L’appuntamento speciale con il game show, che sta appassionando ogni sera milioni di spettatori, sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione. “La Ruota dei Campioni” sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. 🔗 Leggi su Bubinoblog
