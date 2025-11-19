La Robur in campo contro il Grosseto Di Vincenzo l’errore gli costa il derby

Si è preso una giornata di squalifica, Andrea Di Vincenzo (foto), dopo l’espulsione di domenica. Il giovane portiere bianconero, uscito avventatamente dall’area al 17’ della ripresa, commettendo poi fallo su un avversario, salterà quindi ‘soltanto’ la trasferta di Grosseto. Sì, ‘soltanto’ tra virgolette: nel derby più atteso della stagione, nella partita che i valori degli organici decretano la più complicata dell’anno, in casa della capolista, l’ammazza-campionato, la Robur scenderà in campo – salvo un recupero-lampo di Paolucci – con, tra i pali, il giovanissimo Giovanni Palazzi: 16 anni il prossimo 28 dicembre, dna senese, l’estremo difensore avrà nel caso un onere e un onore incredibili, tra quattro giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur in campo contro il Grosseto. Di Vincenzo, l’errore gli costa il derby

