La rivelazione degli insider | Carlo debole e malato William ora vuole essere re
(Adnkronos) – Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l'ora di subentrare. Fonti di Palazzo hanno riferito a RadarOnline che il principe di Galles ritenga il padre non idoneo a governare e non voglia aspettare la sua morte per succedergli, per ripristinare l'onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Cosa mi hanno scritto prima di morire”. Gemelle Kessler, la rivelazione inaspettata di Carolin Reiber >> https://buff.ly/1Gnlhzm - facebook.com Vai su Facebook
La rivelazione degli insider: "Carlo debole e malato, William ora vuole essere re" - Il principe non riterrebbe il padre ancora in grado di governare ma non vorrebbe aspettare la sua morte per succedergli ... Da adnkronos.com
Re Carlo, la rivelazione inaspettata che sorprende anche Camilla - C’è chi immagina Re Carlo III solo tra corone e ricevimenti ufficiali, intrappolato nella solennità del ruolo che ha aspettato per oltre settant’anni. Riporta dilei.it
Re Carlo, la rivelazione sull’incontro passato fra Diana e Camilla (che ammutolì tutti) - Come svela il Daily Mail, nel suo libro sulla vita di re Carlo III, intitolato Rebel King: The Making of a Monarch, lo scrittore Tom Bower ha raccontato un incontro particolarmente teso tra i tre, ... Si legge su dilei.it