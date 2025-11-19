La ripresa al Viola Park Moise c’è Firenze sorride Sarà lui l’ariete anti-Juve Gosens? Rientro difficile

La notizia che attendevano i tifosi della Fiorentina è arrivata: Moise Kean sta bene e ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni. La terapia alla tibia e gli allenamenti differenziati della scorsa settimana hanno fatto il proprio lavoro. Con quella di ieri saranno almeno quattro le sedute che il centravanti gigliato svolgerà con i compagni prima della partita di sabato pomeriggio contro la Juventus. Un buon viatico per immaginarlo titolare. Se tutto procederà per il verso giusto sarà lui a guidare l’attacco contro la sua ex squadra, in una partita che a livello personale, e non solo, non è mai banale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

