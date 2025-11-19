La rinascita delle Rockstud grazie al Diavolo veste Prada

Il Diavolo non veste più Prada, quantomeno non quando si tratta di scarpe. Nel trailer dell’attesissimo sequel del film del 2006, la temibile Miranda Priestley indossa un paio di pump rosso fuoco dal design immediatamente riconoscibile: sono le Rockstud di Valentino Garavani, le iconiche décolleté borchiate lanciate ormai quindici anni fa dalla maison italiana. Le Rockstud di Valentino Garavani tornano protagoniste. Anche se il modello preciso sfoggiato da Meryl Streep non è più in produzione, l’apparizione ha avuto l’effetto di riaccendere l’attenzione del pubblico, offrendo alla maison un’occasione d’oro per riportare sotto i riflettori uno dei prodotti simbolo degli anni 2010. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La rinascita delle Rockstud (grazie al Diavolo veste Prada)

