La rimpatriata della media ‘Vecchiotti’ di Servigliano

Una trentina di ex alunni che hanno terminato gli studi della scuola media ‘Vecchiotti’ di Servigliano nel 1979, che fra l’altro quest’anno hanno festeggiato i 60 anni, si sono ritrovati per una simpatica rimpatriata. La classe raccoglieva gli ex bambini di tre comuni: Servigliano, Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo che si sono ritrovati domenica scorsa al ristorante ‘Le Logge’ di Falerone per una conviviale da gustare a tavola e ricca di tanti ricordi. La classe si era già ritrovata 10 anni fa per celebrare i 50 anni, e praticamente hanno ripreso da dove avevano lasciato: i momenti trascorsi a scuola, i giochi fatti insieme, le manifestazioni a cui avevano partecipato, ma anche persone e aneddoti della vita quotidiana di ieri e di oggi e di come sono cambiate le abitudini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

