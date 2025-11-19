La relazione con il cane vista dalla veterinaria esperta in comportamento | Nell’era dei social esibizionismo e narcisismo si riversano sugli animali

Cosa fa un veterinario esperto in comportamento? Quali sono le problematiche principali che una persona riscontra nel proprio rapporto con il cane e che portano a rivolgersi a un medico? Ma soprattutto qual è il contesto in cui oggi si dipana il rapporto con Fido? Alessia Gargani, presidente dell'Associazione VIVA, ci aiuta a definire i contorni del rapporto con il "miglior amico dell'uomo" tra metodi educativi e proposte di legge che mirano a regolamentare la relazione più antica del mondo tra due specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

