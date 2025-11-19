La regina Camilla al ricevimento ruba la corona alla nipote

Un’apparizione regale che non è passata inosservata quella della regina Camilla al prestigioso Diplomatic Corps Reception tenutosi al Castello di Windsor. Per l’importante evento di gala, la sovrana ha fatto parlare di sé non solo per l’eleganza dell’outfit scelto, ma soprattutto per una decisione particolarmente significativa in fatto di accessori. Camilla ha infatti optato per preziosi dal grande valore storico e sentimentale, catturando l’attenzione degli appassionati di royal watching. L’evento al Castello di Windsor. La regina Camilla e re Carlo III Il Diplomatic Corps Reception rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale britannico. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - La regina Camilla al ricevimento “ruba” la corona alla nipote

