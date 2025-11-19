annuncio ufficiale: rinnovata la fifth stagione di The Morning Show. La serie di successo The Morning Show è stata ufficialmente confermata per una cinquina stagionale da Apple TV+. La novità è stata comunicata il 16 settembre 2025, in concomitanza con il debutto della quarta stagione. Matt Cherniss, direttore della programmazione della piattaforma, ha sottolineato come il titolo continui a intrattenere e coinvolgere un pubblico globale, rappresentando uno dei principali punti di forza dell’offerta di Apple. Questo rinnovo rispecchia la forte considerazione di Apple verso The Morning Show, anche in virtù del fatto che si tratta del primo prodotto lanciato sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La quinta stagione di the morning show arriva in anticipo