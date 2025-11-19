di Franco Veroli Anche la Provincia batte cassa. Uno degli atti che accompagna la stesura del bilancio di previsione 2026, che si vuole approvare entro il 31 dicembre, riguarda le aliquote e tariffe inerenti a diversi ambiti. Si tratta di un decreto del presidente, Sandro Parcaroli, con il quale alcune vengono confermate, altre aggiornate, altre ancora istituite ex novo. Sì, ci saranno nuove imposte. Si afferma che l’operazione riguarda, in particolare, i costi per le spese di istruttoria e corrispettivi, bloccati da diversi anni, assimilabili a quelli delle altre province delle Marche. Insomma, ci mettiamo in linea con quanto già è stato fatto dagli altri, ma questo nulla toglie all’impatto della scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Provincia presenta il conto. Aliquote e tariffe, tante conferme. Ma spuntano anche nuove spese