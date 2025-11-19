La Provincia presenta il conto Aliquote e tariffe tante conferme Ma spuntano anche nuove spese
di Franco Veroli Anche la Provincia batte cassa. Uno degli atti che accompagna la stesura del bilancio di previsione 2026, che si vuole approvare entro il 31 dicembre, riguarda le aliquote e tariffe inerenti a diversi ambiti. Si tratta di un decreto del presidente, Sandro Parcaroli, con il quale alcune vengono confermate, altre aggiornate, altre ancora istituite ex novo. Sì, ci saranno nuove imposte. Si afferma che l’operazione riguarda, in particolare, i costi per le spese di istruttoria e corrispettivi, bloccati da diversi anni, assimilabili a quelli delle altre province delle Marche. Insomma, ci mettiamo in linea con quanto già è stato fatto dagli altri, ma questo nulla toglie all’impatto della scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
“’” si presenta il 21 novembre a Salve: il primo sportello in provincia di Lecce dedicato al supporto delle vittime di discriminazione su orientamento sessuale e identità di genere. L’incontro sarà negli spaz - facebook.com Vai su Facebook
CONSIGLIO PAT * «MANOVRA DI BILANCIO DELLA PROVINCIA, SPINELLI PRESENTA GLI INVESTIMENTI SU FAMIGLIA E IMPRESE» Vai su X
La Provincia presenta il conto. Aliquote e tariffe, tante conferme. Ma spuntano anche nuove spese - Uno degli atti che accompagna la stesura del bilancio di previsione 2026, che si vuole approvare entro il 31 dicembre, riguarda le aliquote e tariffe inerenti a diversi ... Lo riporta msn.com
La Provincia presenta il conto: 7 milioni di danni per le sue scuole - Sette milioni di euro di lavori è la richiesta della Provincia relativa ai costi necessari al ripristino dei danni del terremoto nelle scuole superiori del territorio. ilrestodelcarlino.it scrive