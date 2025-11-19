La proposta non difende il santuario
Il Comune interviene sulla proposta di modifica della viabilità in via Cesare Battisti, in prossimità del Santuario della Madonna di Dio ‘l Sa, in seguito alla comunicazione dall’Amministrazione di Nerviano e dei recenti incontri. Parabiago ribadisce la volontà di individuare una soluzione definitiva e condivisa delle problematiche viabilistiche dell’area, ma evidenzia che la proposta di Nerviano non può essere accolta. Il documento ricevuto infatti non è accompagnato da uno studio viabilistico approfondito che mostrare l’impatto della modifica sul territorio parabiaghese. Un’analisi tecnica di questo tipo è indispensabile per valutare la sostenibilità del progetto, le ricadute sulla sicurezza stradale, sulla vivibilità dei residenti e sui principali assi di collegamento della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
