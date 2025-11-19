La promessa di Profili | Civitanovese tre colpi
Un giorno di riposo in più per la Civitanovese a margine della prima vittoria stagionale. Dopo lo 0-1 ai danni del Fabriano Cerreto, il tecnico Daniele Marinelli ha voluto concedere ai ragazzi anche il martedì libero, per poter staccare la spina e ricaricare le energie in vista della complicata gara contro il Trodica. La squadra tornerà a lavoro oggi pomeriggio al Polisportivo e sarà in gruppo anche il terzino Cosignani, mentre si valuteranno le condizioni dell'esterno offensivo Pitronaci e del centrale Martiarena che sono reduci da infortuni rimediati lo scorso 2 novembre ad Osimo. La speranza è che questa sia una settimana positiva sul fronte calciomercato, perché da questo punto di vista la vittoria sui cartai non può costituire un alibi per cullarsi sugli allori, ma piuttosto uno sprono a far meglio sotto ogni profilo.
