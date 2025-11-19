La Promessa Anticipazioni 20 novembre 2025 | Angela torna all' attacco e tenta di salvare Curro e Martina di nuovo!
Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 novembre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Candela capisce che Antonio è il figlio di Simona! #lapromessa #anticipazioni #spoiler Vai su X
La Promessa, anticipazioni dal 24 al 30 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 20 novembre 2025: Angela torna all'attacco e tenta di salvare Curro e Martina... di nuovo! - Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 20 novembre 2025. Scrive comingsoon.it
La Promessa, anticipazioni giovedì 20 novembre 2025: Angela torna all’attacco contro i marchesi - La ragazza invita Martina a stare molto attenta a come si comportano ... Riporta msn.com
La Promessa Anticipazioni dal 16 al 22 novembre 2025: Cruz minaccia Angela e picchia duro contro Jana ma... - Vediamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 16 al 22 novembre 2025. Si legge su msn.com