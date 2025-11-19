La prevendita Biglietti disponibili per la sfida allo Zecchini

Sport.quotidiano.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in vendita i biglietti per il derby di domenica allo Zecchini. I tifosi bianconeri (i residenti nella provincia di Siena) potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il ‘settore ospiti-curva sud’, fino alle 19 di sabato. I prezzi: intero, 13 euro; ridotto 7-12 anni e invalidi ("66 per cento), 6 euro; under 6, ingresso gratuito. I biglietti sono nominativi e possono essere acquistati on line su ciaotickets.com o nelle ricevitorie autorizzate dalla società bianconera. A Siena: tabaccheria Il Chiasso Largo; Mcm Service; tabaccheria Scacciapensieri, tabaccheria Gerace Francesco. A Monteroni: edicola Due Sedici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

