La preside che vendeva i test per diventare insegnante di sostegno a 5mila euro | come funzionava il sistema di corruzione scoperto dalla procura di Crotone

Un vero e proprio sistema di corruzione dove venivano fornite le risposte dei test per diventare insegnante di sostegno al prezzo di 5mila euro. È questo il quadro tracciato in un’inchiesta della procura di Crotone che avrebbe permesso, secondo gli inquirenti, a diversi candidati di conoscere in anticipo i quesiti del concorso Tfa sostegno 2021-2022 grazie a un meccanismo illecito di rivelazione di segreti d’ufficio. I Tfa (abbreviazione di tirocinio formativo attivo) sono i percorsi di specializzazione che abilitano all’ insegnamento del sostegno per gli studenti con disabilità. Da questo punto di partenza, gli investigatori stanno ricostruendo una rete di rapporti, ruoli e responsabilità che vede coinvolti diversi docenti, la preside di un istituto calabrese e alcune figure legate alla formazione professionale. 🔗 Leggi su Open.online