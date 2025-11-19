La premier si scusa | Mai dubitato della correttezza del Presidente Il Quirinale | caso archiviato

Venti minuti di confronto, questa mattina, nella riservatezza del Quirinale. È lì che Giorgia Meloni e Sergio Mattarella hanno provato a ricondurre alla normalità una vicenda che, nelle ultime 24 ore, aveva assunto il profilo di un vero incidente istituzionale. Al centro, le frasi — captate in un contesto conviviale — del consigliere per la Difesa del Colle, Francesco Saverio Garofani, trasformate da un articolo de La Verità nell’ipotesi di trame del Quirinale ai danni della premier. La reazione del Colle, ieri, era stata di una durezza inusuale: definita “ridicola” la tesi del complotto, espresso “stupore” per le parole del capogruppo FdI Galeazzo Bignami, che l’aveva avvalorata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

