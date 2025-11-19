La polizia locale rimuove le auto abbandonate

Giro di vite della polizia locale di Bollate contro il degrado urbano con controlli e interventi per la rimozione dei veicoli in stato di abbandono. Nelle ultime due settimane gli agenti hanno individuato e rimosso numerosi mezzi in diverse aree della città dopo aver fatto tutti gli accertamenti necessari. Spesso le auto abbandonate sono motivo di malumori da parte dei cittadini perché da quando viene segnalato il veicolo a quando viene rimosso passano mesi. "È un lavoro che richiede tempo e controlli accurati – dichiara l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Giovanni Ravelli –. I nostri agenti intervengono solo quando vi sono le condizioni previste dalla legge, liberando spazi pubblici occupati irregolarmente e contribuendo così a maggiore ordine e vivibilità per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

