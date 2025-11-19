La polizia ha sequestrato sei armi da taglio nascoste in zona Montagnola

La polizia, durante un servizio di controllo condotto insieme a carabinieri e guardia di finanza nella serata di martedì 18 novembre, ha identificato 68 persone, 29 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia. Altre due persone, di nazionalità marocchina, sono risultate irregolari sul. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

