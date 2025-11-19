La poetica di Miró in mostra a Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta | oltre 120 opere

L’arte di Joan Miró colora il cuore di Napoli. La poetica del pittore catalano sarà protagonista della mostra Joan Miró: per poi arrivare all’anima, alla basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, dal 5 dicembre al 19 aprile 2026. Organizzata da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum e curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi, la retrospettiva intende evidenziare, attraverso circa 120 opere – quasi tutte litografie – provenienti da collezioni private, il rapporto profondo di Miró (1893-1983) con la parola, la grafica e le diverse tecniche della stampa. Un percorso tra parola e immagine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it