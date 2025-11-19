La piscina verso il rilancio Il bando per la gestione
VOLTERRA Volterra si prepara a vivere un’importante fase per la valorizzazione e la gestione di uno dei suoi impianti sportivi più strategici: la piscina comunale Fontecorrenti. L’amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse per la concessione temporanea della gestione dell’intero complesso sportivo, composto dalla piscina e dai locali adibiti a palestra. L’intervento rientra nel quadro di un regolamento comunale che mira a favorire la gestione diretta e qualificata delle strutture sportive di proprietà pubblica, puntando a far confluire proposte da società e associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Piscina di Figline, individuata la causa del guasto all'impianto È stato rilevato un intasamento nelle tubazioni della centrale termica, che ha compromesso la distribuzione dell’acqua calda verso la vasca e le docce. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la - facebook.com Vai su Facebook
Piscina Ruggi di Imola: 1,8 milioni per il rilancio - Imola, 17 giugno 2025 – Accantonato ormai da tempo il progetto di coprire la vasca olimpionica all’aperto (con quei 2,5 milioni arrivati dal Pnrr si sta costruendo una nuova palestra poco distante), ... ilrestodelcarlino.it scrive
Piscine, c’è il bando per la gestione. Riattivata la centrale a cippato - Il punto con il vicesindaco sugli interventi necessari per la manutenzione e la riqualificazione della struttura . Lo riporta lanazione.it
"Nuovi parcheggi e piscina comunale. Rilancio del Castello" - "La riqualificazione del Masero è uno dei nostri obiettivi principali per risolvere le problematiche degli abitanti. Come scrive lanazione.it