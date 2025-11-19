la piscina verso il rilancio il bando per la gestione

VOLTERRA Volterra si prepara a vivere un’importante fase per la valorizzazione e la gestione di uno dei suoi impianti sportivi più strategici: la piscina comunale Fontecorrenti. L’amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse per la concessione temporanea della gestione dell’intero complesso sportivo, composto dalla piscina e dai locali adibiti a palestra. L’intervento rientra nel quadro di un regolamento comunale che mira a favorire la gestione diretta e qualificata delle strutture sportive di proprietà pubblica, puntando a far confluire proposte da società e associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

