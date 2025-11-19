La piccola isola di Curaçao conquista i mondiali di calcio

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mondiali di calcio. La piccola nazione caraibica di Curaçao è diventata il paese più piccolo di sempre a qualificarsi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it

